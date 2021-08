Des employés qui font de l’assistance dans les centres d’appels pour le compte d’Apple s’inquiètent d’un nouveau projet consistant à mettre des caméras à leurs domiciles. Ces caméras, qui ont de l’intelligence artificielle, peuvent analyser les performances du personnel.

Des caméras pour surveiller les employés à domicile

Six employés travaillant dans le centre d’appel Teleperformance en Colombie, qui s’occupe d’Apple, d’Amazon, d’Uber et d’autres sociétés, rapportent qu’un nouveau contrat leur a été présenté. Cela a commencé en mars et il y a des pressions pour qu’ils signent. Le contrat autorise la surveillance par des caméras au domicile des travailleurs, l’analyse de la voix et le stockage des données recueillies auprès des membres de la famille, y compris les mineurs.

« Le contrat permet une surveillance constante de ce que nous faisons, mais aussi de notre famille », a déclaré une employée colombienne travaillant pour le compte d’Apple. « Je pense que c’est vraiment mauvais. Nous ne travaillons pas dans un bureau. Je travaille dans ma chambre. Je ne veux pas avoir une caméra dans ma chambre », a-t-elle ajouté à NBC News. Elle admet malgré tout avoir signé le contrat parce qu’elle n’a pas envie de perdre son emploi. Son supérieur lui avait dit préalablement qu’elle ne travaillerait plus pour le compte d’Apple sans la signature.

Teleperformance, une société française spécialisée dans les centres d’appels, est installée dans 18 pays. Elle voulait auparavant installer les mêmes caméras de surveillance pour les employés opérant dans son centre d’appel en Albanie. Celui-ci s’occupait de la gestion des clients britanniques d’Apple. Mais le pays a refusé une surveillance au domicile.

La défense d’Apple sur le sujet

Un porte-parole d’Apple fait savoir à NBC News que la société n’autorise pas la pratique de surveiller les employés avec des caméras. Apple « interdit l’utilisation de la surveillance vidéo ou photographique par nos fournisseurs et nous avons confirmé que Teleperformance n’utilise pas la surveillance vidéo pour aucune de leurs équipes travaillant avec Apple ». Le porte-parle assure qu’Apple a audité Teleperformance en Colombie cette année et n’avait constaté aucune « violation fondamentale de nos normes strictes ». Malgré tout, le groupe enquête pour s’assurer que « tous les membres de notre chaîne d’approvisionnement soient traités avec dignité et respect ».