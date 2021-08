Le prochain film avec Jennifer Lawrence interprétant Sue Mengers est dans le viseur d’Apple TV+ et Netflix. Selon Variety, les deux plateformes de streaming se battent pour acquérir les droits de diffusion du long-métrage.

Le montant des enchères aurait déjà dépassé les 80 millions de dollars et frôlerait même les 100 millions de dollars. Cela ne devrait pas s’arrêter tout de suite. Il faut dire qu’Apple et Netflix ont des poches très profondes, ce qui leur permet de faire de gros chèques sans aucun problème.

Le film, qui n’a pas encore de titre, met en scène Jennifer Lawrence dans le rôle de Sue Mengers, une importante agente de stars qui portait un caftan comme une armure et maniait un joint comme une masse tout en essayant d’obtenir le meilleur accord possible pour ses clients de premier plan. Paolo Sorrentino, lauréat d’un Oscar pour La grande bellezza, est attaché à la réalisation et Lauren Schuker Blum, Rebecca Angelo et John Logan s’occupent du scénario. Le film sera produit par Excellent Cadaver, la société de production de Jennifer Lawrence, ainsi que par sa partenaire Justine Polsky.

Jennifer Lawrence est connue pour plusieurs films, dont les Hunger Games et X-Men. Elle a également été dans Winter’s Bone, Happiness Therapy, American Bluff ou encore Passengers. Elle a d’autres projets, dont le film Don’t Look Up sur Netflix avec Leonardo DiCaprio.