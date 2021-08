Apple propose aujourd’hui une mise à jour pour son application Assistance Apple, avec une nouveauté concernant les AirPods. Les écouteurs sans fil jumelés apparaissent désormais dans votre liste d’appareils. Ils rejoignent ainsi l’iPhone, l’iPad, le Mac, l’Apple TV, l’Apple Watch ou encore le HomePod.

Jusqu’à présent, il fallait choisir une icône des AirPods dans l’application Assistance Support pour avoir de l’aide. Maintenant, il suffit de vous rendre dans la liste de vos appareils et choisir la paire d’écouteurs pour avoir un support spécifiquement pour votre modèle.

Pour ceux qui ne le savent pas, l’application Apple Assistance permet d’obtenir des conseils ou une assistance concernant son iPhone, iPad ou un autre produit. Voici comment Apple la décrit :

Besoin d’aide ? Un espace d’assistance unique, où vous bénéficierez de toute l’aide dont vous avez besoin pour les produits Apple que vous aimez. L’assistance Apple vous offre un accès personnalisé à des solutions pour l’ensemble de vos produits et services Apple. Découvrez comment gérer vos abonnements, réinitialiser le mot de passe de votre identifiant Apple et bien d’autres choses encore. Réglez votre problème en parlant avec une vraie personne ou suivez les instructions pas à pas pour trouver votre solution par vous-même. Si vous décidez de vous rendre dans un Genius Bar ou un centre de services agréé Apple, l’assistance Apple peut vous aider à trouver le magasin le plus proche, à réaliser une réservation et à ajouter votre carte à Wallet pour vous enregistrer facilement.