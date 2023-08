Apple propose aujourd’hui une mise à jour de son application Assistance Apple sur iPhone et iPad. Il est essentiellement question d’une amélioration pour les lieux à proximité.

Selon Apple, la mise à jour ajoute des informations utiles sur les lieux à proximité, notamment les horaires d’ouverture, les informations d’accessibilité et les services spécialisés disponibles. Le groupe en a également profité pour améliorer les performances générales et corriger des bugs.

L’application Assistance Apple est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store pour iPhone et iPad.

Pour ceux qui ne le savent pas, cette application vous offre un accès personnalisé à des solutions pour l’ensemble de vos produits et services Apple. Vous pouvez notamment trouver de l’aide, organiser une réparation, parler avec une personne, prendre un rendez-vous et plus encore. Voici comment Apple la présente :