Trois nouveaux jeux sont annoncés pour Apple Arcade (qui comprend 200 titres depuis peu), à savoir Zookeeper World, Zen Pinball Party et Fantasian Part 2. La disponibilité se fera bientôt pour les deux premiers, il n’y a pas encore une date de sortie.

Zookeeper World

Dans Zookeeper World, vous devez résoudre des puzzles pour créer votre propre zoo. Résolvez une variété de puzzles et collectez des pièces pour remplir votre zoo d’animaux, de plantes et plus encore. Cela augmentera le charme de votre zoo et attirera toutes sortes de visiteurs. Le rang du zoo augmentera au fur et à mesure que vous répondrez aux requêtes des visiteurs ainsi que du patron. Sous peu, vous pourrez agrandir et personnaliser votre lieu avec des designs et décorations variés.

Coming Soon to Apple Arcade: Zookeeper World Put on your construction hat, it’s time to build a zoo! Complete match-3 puzzles to unlock dozens of adorably unique animals that attract visitors to your park. ⏰ Get a reminder when it's available: https://t.co/xXicdrENrl pic.twitter.com/tx4fJKWSh0 — Apple Arcade (@AppleArcade) August 9, 2021

Zen Pinball Party

Zen Pinball Party offre une expérience de flipper absolue avec des plateaux inspirés par certaines des marques les plus réputées de DreamWorks Animation et Hasbro, ainsi que des flippers classiques et populaires. Les joueurs peuvent défier leurs amis et les membres de leur famille pour réaliser le meilleur score sur des plateaux comme Les Trolls, Kung Fu Panda, Dragons, My Little Pony, Theatre of Magic, Attack from Mars et bien plus encore.

Coming Soon to Apple Arcade: Zen Pinball Party What's better than pinball? Pinball with friends. Get that silver ball rolling and don’t stop until you’ve got the highest score around. ⏰ Set a reminder: https://t.co/UffLBA3Sjf pic.twitter.com/z9H3SgYoIX — Apple Arcade (@AppleArcade) August 9, 2021

Fantasian Part 2

Enfin, le jeu Fantasian de Mistwalker aura le droit à une deuxième partie. Elle sera disponible sur Apple Arcade ce vendredi. Selon Apple, cette partie sera plus axée sur les quêtes et les joueurs pourront y consacrer entre 40 et 60 heures. Le jeu a été écrit par le créateur de Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi.