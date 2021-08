Apple Arcade franchit le cap des 200 jeux

Apple Arcade a atteint un nouveau seuil avec désormais 200 jeux disponibles. Il y en avait 197 jusqu’à présent et les trois ajouts du jour ont permis de passer le cap, comme le note CNET. Les trois jeux sont Super Leap Day, Super Stickman Golf 3+ et Monster Hunter Stories+.

La plateforme a vu le jour en septembre 2019. Il a donc fallu quasiment deux ans pour avoir 200 jeux sur Apple Arcade. Il y a eu des périodes où c’était très calme avec uniquement des mises à jour, voire rien du tout. Mais la situation s’améliore depuis quelques semaines avec plusieurs nouveautés.

Avec Apple Arcade, les utilisateurs peuvent jouer à 200 jeux sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. L’abonnement est de 4,99€/mois et les titres n’ont aucune publicité, tout comme ils n’ont pas de DLC payants. Les utilisateurs profitent de l’expérience complète sans devoir payer un supplément. Aussi, un avantage non négligeable est le support des sauvegardes via iCloud. Il est ainsi possible de commencer une partie sur un appareil et la reprendre sur un autre.

La dernière fournée de jeux comprend surtout des titres qui étaient populaires à une époque. Il y a notamment eu Fruit Ninja, Monument Valley, Mini Metro et Threes pour ne citer qu’eux. Il s’agit de versions généralement améliorées avec le sigle « + » à la fin du nom.