Il est difficile de justifier son abonnement à Apple Arcade depuis deux mois. Cela fait en effet huit semaines que le service de jeux d’Apple n’a pas ajouté de nouveaux titres. Les joueurs avaient généralement le droit à une nouveauté plus ou moins tous les vendredis.

La dernière nouveauté remonte au 2 avril dernier et c’était pour le coup une grosse avancée avec l’annonce de 30 jeux. Les joueurs retrouvaient notamment Fruit Ninja, Monument Valley, Solitaire, Cut the Rope ou encore NBA 2K21 Arcade Edition. Cela a permis au service d’avoir plus de 180 titres au total. Apple a d’ailleurs changé de stratégie, puisque certains titres étaient déjà disponibles à l’achat sur l’App Store. Avant le 2 avril, Apple Arcade disposait d’exclusivités sur mobile.

A priori, Apple Arcade va se remettre à proposer de nouveaux jeux dès le 4 juin. On peut aussi se demander s’il y aura une quelconque annonce le 7 juin, lors de la keynote d’ouverture de la WWDC. Mais cela ne reste qu’une supposition à ce stade.

Pour rappel, Apple Arcade coûte 4,99€/mois. Le service est disponible sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac, et donne accès à plus de 180 jeux qui n’ont aucune publicité. On retrouve également la sauvegarde synchronisée grâce à iCloud. On peut ainsi commencer une partie sur un appareil et la reprendre sur un autre.