Apple détaille aujourd’hui les deux jeux qui seront disponibles sur Apple Arcade dès le mois de février. On retrouvera BEAST: Bio Exo Arena Suit Team et Words in Progress.

Deux jeux sur Apple Arcade en février

BEAST: Bio Exo Arena Suit Team est un jeu d’action en ligne 3v3 dynamique avec différents héros. Les héros de ce jeu sont des animaux qui pilotent de puissantes armures mécanisées appelées BEAST. Grâce à un système accessible, les joueurs peuvent révéler le champion qui sommeille en eux en passant d’un animal de compagnie agile à une bête puissante, qui activeront chacun des aptitudes et des armes différentes.

De son côté, Words in Progress commence avec sept lettres alignées verticalement à l’écran. Le jeu consiste à former des mots avec ces lettres. Chaque fois qu’une lettre est déplacée, une lettre tirée de la pile du joueur vient combler l’emplacement vide. Relevez différents défis et empêchez la pile de lettres de s’épuiser, ce qui mettrait fin au jeu.

Il est certain que l’ajout de seulement deux jeux sur Apple Arcade en février est plutôt léger. C’est à se demander si Apple annoncera d’autres titres au fil des prochaines semaines. Cela étant dit, seulement trois titres avaient été annoncés pour le mois de janvier.

Apple Arcade coûte 6,99€/mois et propose un accès à de nombreux jeux qui n’ont pas de publicités ni d’achats intégrés. Le prix auparavant était de 4,99€/mois.