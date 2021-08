Apple commence à vendre des iPad Pro de 2020 qui sont reconditionnés. On les retrouve sur le site du fabricant. Cela concerne pour l’instant les États-Unis et les tablettes devraient arriver dans les autres pays d’ici quelques semaines.

Le premier des iPad Pro de 2020 reconditionnés est au prix de 609 dollars. Cela concerne le modèle Wi-Fi avec un écran de 11 pouces et une capacité de stockage 128 Go. Le tarif permet de réaliser une économie de 90 dollars selon Apple. Ce n’est pas grand-chose. On est à peine sur 13% de réduction.

On retrouve par ailleurs le modèle de 12,9 pouces qui débute à 749 dollars. L’économie réalisée est déjà meilleure : Apple indique que c’est 200 dollars en moins en comparaison avec un modèle neuf.

Chaque iPad a le droit à la même garantie qu’un modèle neuf, est accompagné par tous les manuels et accessoires, dispose d’une nouvelle coque extérieure et d’une nouvelle batterie. Apple place le produit dans une boîte toute blanche. Concernant les accessoires, on retrouve un câble USB-C d’un mètre et un adaptateur secteur de 20 W.

Les iPad Pro de 2020 embarquent la puce A12Z et de nouveaux capteurs photo accompagnés par un scanner LiDAR. Le successeur n’est autre que l’iPad Pro M1 qui a vu le jour cette année.