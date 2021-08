La mise à jour est d’importance dans un contexte d’extension du Pass Sanitaire : l’app TousAntiCovid (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) dispose d’une fonction absolument incontournable depuis la dernière mise à jour : un accès direct au Pass Sanitaire ou au certificat de test PCR. Tous les documents du Carnet affichent désormais un petit coeur (en haut à droite) qui permet de les ajouter en favori.

Une fois le Pass en favori, il ne sera plus nécessaire d’ouvrir le carnet pour montrer patte blanche lors d’un contrôle d’accès (cinéma, restos, etc.) : le Pass sera directement accessible dès l’ouverture de l’app et s’affichera en plein écran si on clique dessus. Le carnet a lui aussi été revu pour un peu plus de lisibilité. Pour finir, un widget serait en cours de déploiement sur iPhone et Android. Ce dernier permettra d’accéder au pass directement à partir de l’écran d’accueil.