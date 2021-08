Apple a proposé aujourd’hui la bêta 5 d’iOS 15 et d’iPadOS 15 au téléchargement, c’est l’occasion de découvrir les nouveautés. Il n’y en a pas beaucoup comme nous l’avions pressenti.

— L’application Météo dispose d’une nouvelle icône. Le nuage a maintenant un arrière-plan flou et le bleu est maintenant plus foncé.

— Sur iPad, une nouvelle option permet d’utiliser des icônes larges sur l’écran d’accueil.

— L’icône pour les annonces de notifications a changé au niveau du centre de contrôle.

— Les applications App Store, Photos, Maison, Podcasts, Apple TV et Traduire affichent un pop-up à la première ouverture.

— Les icônes de notifications s’adaptent désormais selon le mode Concentration défini.

— L’icône pour recharger une page sur Safari n’est plus là quand la barre d’URL disparait. Mais à part, rien ne change au niveau de Safari. Comme le note Federico Viticci, il est possible qu’Apple fasse réellement changements avec la bêta 6 selon les retours des développeurs/testeurs.

Doesn't seem like there are big changes to Safari in beta 5. Wouldn't be surprised if beta 6 has more improvements based on feedback from beta 4. We'll see. 🤔

— Federico Viticci (@viticci) August 10, 2021