En 2015, le studio Valkyrie Entertainment en collaboration avec l’éditeur Sony Computer Entertainment lance sur PS4 un jeu de stratégie multijoueurs et asynchrone du nom de Guns Up! L’objectif du jeu consiste à construire une base militaire suffisamment solide et bien défendue pour résister aux attaques ennemies tout en profitant du bon moment pour fondre sur la base de l’adversaire. Le jeu était alors blindé d’achats in-apps, ce qui explique sans doute une réception assez tiède sur PS4 puis sur PC (via Steam). Depuis, les achats in-game sont devenus la norme de bien des jeux gratuits multijoueurs sur consoles et PC, mais à l’époque, les joueurs étaient farouchement opposés à des modèles économiques aussi prédateurs.

Guns Up! débarque donc bientôt sur mobile, une plateforme sans doute mieux adaptée à ce type de jeu au final. Le jeu sera disponible le 13 octobre prochain dans l’App Store, et les amateurs du genre peuvent même déjà le précommander à cette adresse.