Longtemps à la traine des réseaux sociaux, Apple communique désormais régulièrement sur les plateformes les plus tendances (Instagram, TikTok, Twitter, etc.). Cette fois, c’est via TikTok que la firme de Cupertino a décidé de promouvoir l’iPad et son Apple Pencil. Apple a ainsi publié une vidéo « tuto » de 45 secondes environ dans laquelle l’influenceuse-artiste Olivia Rodrigo réalise des masques virtuels en utilisant l’outil Procreate sur l’iPad Pro. D’autres stars « digital-artists »de TikTok, comme Braedon O’Brien et Fiona Viaje, ont eux aussi réalisé des tutos avec l’iPad pour la réalisation de masques digitaux.

On notera que les vidéos tutos ont été publiées le même jour à la fois sur la page TikTok d’Apple, mais aussi sur les comptes des différents influenceurs, ce qui « trahit » l’aspect purement marketing de cette opération sans doute préparée bien en amont. Le compte TikTok d’Apple compte aujourd’hui près de 746 000 followers.