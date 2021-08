Avec iOS 15, Apple va se charger de lier vos AirPods à votre compte Apple afin de les retrouver « facilement » grâce au réseau Localiser. Ce sera disponible aussi bien pour les AirPods Pro que pour les AirPods Max.

Le système va être similaire à celui des AirTags en s’appuyant sur le Bluetooth. Les AirPods perdus continueront d’envoyer leur position à leur propriétaire par le biais du réseau Localiser d’Apple, même si quelqu’un d’autre les connecte à un autre appareil.

La bêta 5 d’iOS 15, qui a vu le jour hier, comprend la mention suivante (via 9to5Mac) :

Ces AirPods sont liés à votre identifiant Apple. Leur retrait permettra à une autre personne de configurer Localiser. […] Le retrait de ces AirPods permettra à une autre personne de configurer Localiser et ils ne seront plus liés à votre Apple ID.

Pour retirer l’identifiant Apple configuré et désactiver la connexion à Localiser, les propriétaires devront suivre un certain nombre d’étapes. Pour les AirPods Max par exemple, les utilisateurs devront maintenir enfoncé le bouton d’annulation active du bruit en même temps que la couronne pendant 12 secondes. Du côté des AirPods Pro, les utilisateurs devront couvrir la grille intérieure et la grille extérieure avec leurs doigts tout en appuyant trois fois de suite sur le bouton de la tige.

Cette nouveauté avec les AirPods, le compte Apple et Localiser sur iOS 15 n’est pas encore actif. On imagine qu’il faut attendre une mise à jour logicielle des AirPods pour en profiter.