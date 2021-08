WhatsApp annonce aujourd’hui le transfert des discussions d’iOS vers Android et inversement. La messagerie a profité de la conférence Unpacked de Samsung pour dévoiler la nouveauté.

« À partir d’aujourd’hui, WhatsApp met en place la possibilité de transférer l’ensemble de votre historique de discussions – y compris les mémos vocaux, les photos et les conversations – de manière transparente et sécurisée si vous choisissez de changer de système d’exploitation mobile », a indiqué la messagerie. C’est donc une étape importante, puisque les discussions sur iOS et Android ne pouvaient pas être regroupées auparavant.

Cela s’explique en grande partie par le chiffrement de bout en bout et le fait que WhatsApp n’utilise pas le même moyen de sauvegarde. Sur iOS, la sauvegarde se fait sur iCloud. Cela se fait sur Google Drive du côté d’Android. WhatsApp a donc travaillé avec Apple et Google pour créer un moyen de transfert et s’assurer que tous les messages des utilisateurs soient transférés.

Le transfert entre iOS et Android pour WhatsApp va d’abord concerner les utilisateurs avec un Samsung Galaxy Fold 3 ou Galaxy Z Flip 3. Ces deux-là seront disponibles à l’achat le 27 août. La messagerie proposera ensuite la même fonction de transfert sur tous les autres smartphones Android et sur tous les iPhone. Mais il n’y a pas encore une date de disponibilité pour ce cas précis.