AgileBits dévoile aujourd’hui 1Password 8 sur Mac avec un changement qui a son importance : il est obligatoire de prendre un abonnement. Le groupe ne propose plus d’acheter une licence valable « à vie ».

1Password fait ses débuts sur Mac

Il faut dire qu’AgileBits fait déjà le nécessaire pour empêcher les utilisateurs de trouver facilement comment acheter une licence. C’était caché dans un menu. À l’inverse, le groupe mettait bien en avant l’abonnement mensuel. Avec 1Password 8, ce sera l’abonnement et rien d’autre. Ceux qui ont une licence d’une version précédente peuvent contacter l’éditeur pour une remise de 50% pour les trois premières années de l’abonnement.

Puisque l’on est dans les mauvaises nouvelles, parlons du cœur même du gestionnaire de mot de passe. Le logiciel est écrit en Rust… mais s’appuie également sur Electron. Ce framework est critiqué au vu de sa consommation de ressources et le fait que c’est un moyen d’intégrer des éléments du Web dans une application. On perd le côté d’application 100% native, ce qui est dommage pour les performances.

Au-delà de l’abonnement obligatoire et d’Electron, le logiciel adopte une nouvelle interface. Les catégories sont désormais placées sur la partie supérieure de la liste des éléments avec un menu défilant, au lieu d’être au niveau de la barre latérale. Cette dernière est ainsi allégée. On retrouve également un indicateur à côté des coffres partagés, facilitant l’identification des coffres privés et des coffres partagés.

Citons également une recherche plus efficace, un système de collections pour se concentrer sur des éléments en particulier, davantage d’informations contextuelles, du mieux pour l’outil Watchtower, une amélioration au niveau de l’édition et une extension pour navigateur améliorée. AgileBits évoque par ailleurs un système pour retrouver des données, comme des éléments en brouillon, des éléments récemment effacés ou encore revenir sur la version précédente d’un identifiant.

1Password 8 est disponible en accès anticipé. Le téléchargement se fait depuis cette page (pensez à choisir Apple Silicon si vous avez un Mac M1). Il n’y a pas encore d’information pour la date de sortie de la version finale.