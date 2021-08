Après l’annonce de Fantasian Part 2 et la diffusion d’un joli story-trailer plein de classe, le studio Mistwalker lâche un trailer de gameplay à quelques heures de la sortie du jeu sur Apple Arcade. Ce second trailer nous permet d’admirer de nouveaux skills dévastateurs (impressionnant Jetstream EX) et d’une grande beauté plastique. L’esprit des Final Fantasy est vraiment là (normal me direz-vous, Sakaguchi est le créateur de la saga Final Fantasy).

On découvre aussi de nouveaux lieux, toujours conçus à partir de dioramas-maquette qui donnent une patine unique à la DA ainsi que des monstres encore plus étranges, et qui attaquent parfois en grands groupes. Fantasian Part 2 sera disponible vendredi 13 juillet dans Apple Arcade. Comptez sur 40 à 60 heures de jeux (en plus des 20 à 30 heures de la partie 1). Ceux qui apprécient les JRPG d’une facture à la fois classique et stylée ne devraient pas passer à côté de ce petit bijou.