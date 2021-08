Ceux qui comptaient utiliser la Galaxy Watch 4 de Samsung avec un appareil sous iOS vont être déçus. Le groupe a décidé de ne pas prendre en charge les iPhone, il faut obligatoirement un smartphone Android. Il faut même un smartphone Galaxy de Samsung pour profiter de 100% des fonctionnalités.

Samsung a confirmé l’absence du support d’iOS pour sa Galaxy Watch 4. La marque a même précisé qu’elle n’a pas l’intention de prendre en charge les iPhone à l’avenir. Ce choix peut surprendre, sachant que les précédentes montres connectées de la société proposaient aussi bien un support pour Android que pour iOS.

La Galaxy Watch 4, qui a été annoncée hier lors de la conférence Unpacked, tourne sous Wear OS 3.0. Il s’agit du « nouveau » système d’exploitation de Google et Samsung suite à une collaboration entre les deux. On peut alors se demander si l’absence du support d’iOS est propre à Samsung ou si d’autres montres connectées connaîtront le même sort.

On imagine bien que la plupart des utilisateurs avec un iPhone voulant une montre connectée vont se tourner vers l’Apple Watch plutôt qu’un modèle de Samsung ou d’une autre marque. Mais certaines personnes peuvent préférer la proposition des modèles sous Wear OS ou Tizen, et non watchOS. La Galaxy Watch 4, qui débute à 159 euros et vient rivaliser l’Apple Watch avec plusieurs fonctionnalités (à retrouver ici), pourrait donc faire de l’œil aux utilisateurs d’iPhone. Mais ils vont devoir tirer un trait dessus.