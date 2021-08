Le célèbre jeu de plateau et de stratégie Axis & Allies 1942 (2e Édition) est désormais disponible sur iPad (Lien App Store – 9,99 euros – iPad). Gros avantage de cette version numérique, il est possible d’y jouer en solo, contre une IA. Toute les règles du jeu d’origine sont respectées, ce qui signifie que le jeu cible toujours les vrais amateurs de stratégie « hardcore ». Que les débutants se rassurent cependant : un didacticiel permet d’avancer pas à pas lors de premières parties.



Le joueur peu choisir le camp des alliés (Royaume-Uni, États-Unis ou Union soviétique) ou bien le camp de l’Axe (Allemagne ou Japon). Lors des parties multijoueurs, le gameplay est entièrement au tour par tour, et asynchrone, ce qui n’oblige plus à rester scotché 2 ou 3 heures d’affilée devant son écran pour finir la partie.

Sur les parties classées, les joueurs disposent ainsi de 24 heures pour jouer chaque coup, et une notification avertit le joueur que l’adversaire vient de jouer son coup. On note enfin que ce Axis & Allies 1942 Online est cross-platform entre tablettes et ordinateurs.