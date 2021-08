Pour certains, Microsoft s’est clairement inspiré de macOS pour l’interface de Windows 11. Outre le menu Démarrer et la barre de tâche qui recense les applications au centre comme le dock sur les Mac, on retrouve des coins arrondis et des menus contextuels qui peuvent rappeler macOS. Mais Microsoft l’assure : il n’a pas copié Apple.

« Un bon design tend à être similaire, nous apprenons les uns des autres mais Fluent [interface de Microsoft] existe depuis longtemps et nous évoluons avec la façon dont les gens utilisent notre appareil », a déclaré Kevin Gallo, responsable de la plateforme de développement chez Microsoft. « Vous savez, cela change tout le temps car nous utilisons les appareils de manière novatrice et nous les combinons (..) vous savez, [les designs] peuvent sembler familiers, mais notre objectif est de faire en sorte que ces choses soient normales et naturelles », a-t-il ajouté.

D’autre part, Kevin Gallo assure que Microsoft fait le nécessaire au niveau des performances avec Windows 11. C’est une « priorité absolue pour nous », dit-il. Microsoft veut que les utilisateurs puissent profiter de la nouvelle interface sans ralentissement. « Pour les coins arrondis, nous avons optimisé les performances de rendu. Vous ne devriez donc pas remarquer de différence par rapport aux coins carrés » fait-il savoir.

Windows 11 est actuellement disponible en version bêta. La version finale doit voir le jour cet automne. Microsoft n’a pas encore communiqué une date précise, mais plusieurs indices suggèrent que ce sera pour le mois d’octobre.