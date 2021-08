Apple a opéré à une petite modification sur sa page des dirigeants en ce qui concerne Eddy Cue. Celui qui était annoncé comme vice-président des logiciels et services Internet a maintenant le titre de vice-président des services.

Cette mise en avant des services pour Eddy Cue est tout sauf anodine si l’on observe ce qui se passe chez Apple depuis quelques années. Le fabricant mise beaucoup sur Apple Music, Apple TV+, Apple News+, Apple Arcade et plus encore. C’est un moyen de générer des revenus tous les mois grâce à des abonnements.

Le changement pour Eddy Cue se situe également au niveau de la présentation. On pouvait lire auparavant :

Eddy supervise les magasins de contenu d’Apple, leaders sur le marché, notamment l’iTunes Store et Apple Music, ainsi qu’Apple Pay, Plus, les publicités de la recherche, les services iCloud innovants d’Apple et les applications de productivité et de créativité d’Apple. Eddy dirige également l’équipe nouvellement créée chargée de développer tous les aspects de la programmation vidéo mondiale d’Apple. L’équipe d’Eddy possède d’excellents antécédents en matière de création et de renforcement des services en ligne afin de répondre aux attentes élevées des clients d’Apple et de les dépasser.

On peut maintenant lire :

Eddy supervise la gamme complète des services d’Apple, notamment Apple Music, Apple News, Apple Podcasts, l’application Apple TV et Apple TV+, ainsi qu’Apple Pay, Apple Card, Plans, les publicités de la recherche, les services iCloud d’Apple et les applications de productivité et de créativité d’Apple. L’équipe d’Eddy a d’excellents antécédents en matière de création et de renforcement de services de classe mondiale qui répondent et dépassent les attentes élevées des clients d’Apple, et offrent aux créateurs et aux conteurs la possibilité de faire profiter les gens du monde entier de leurs visions créatives.