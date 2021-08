Ted Lasso est populaire, et c’est peu de le dire. La série Apple TV+ déborde désormais, presque sans surprise, sur les apps iMessage et Clips. Ces dernières ont droit à un package de stickers (dont certains animés) tout droit sortis de la série. On retrouve ainsi le coach Ted Lasso (Jason Sudeikis), le grincheux Roy Kent (Brett Goldstein), la pétulante Keeley Jones (Juno Temple), le pas si cool Nathan Shelley (Nick Mohammed), et quelques objets emblématiques de la série (un ballon, un panneau « Believe », les lunettes de soleil de Ted et une écharpe aux couleurs du club imaginaire AFC Richmond).

On notera que ces stickers ne sont pas publiés par Apple mais par Buck Design Inc. (qui dispose bien sûr des droits), une société qui a déjà diffusé des stickers pour le film d’animation Wolfwalkers (Apple TV+). La saison 2 de Ted Lasso est actuellement disponible sur Apple TV+.