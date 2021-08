Et si les AirPods étaient suffisants pour avoir un suivi de la fréquence respiratoire ? Apple a fait des recherches sur le sujet et ses équipes ont découvert que les écouteurs pourraient offrir cette fonctionnalité.

Les chercheurs d’Apple ont découvert que les appareils de type écouteurs sont capables de capter les inspirations et les expirations audibles pendant l’effort grâce aux micros intégrés à l’appareil. Cela permettrait ainsi aux AirPods de proposer un suivi de la fréquence respiratoire.

Selon la recherche d’Apple, l’intérêt de l’estimation à distance de la fréquence respiratoire est qu’il s’agit d’une méthode rentable de suivi de l’évolution de la maladie et de la condition cardio-respiratoire au fil du temps. Ce serait possible grâce à des appareils portables non invasifs « accessibles et esthétiquement acceptables » selon le fabricant. Voici ce qu’il dit :

Les résultats présentés valident le fait que la fréquence respiratoire peut être estimée à partir de l’audio capturé à l’aide de micros portables, ce qui permet de détecter les conditions de respiration lourde et de suivre les changements de la fréquence respiratoire, une mesure de la condition cardio-respiratoire, au fil du temps. Les résultats sont prometteurs pour le développement futur d’un outil de santé respiratoire avec une cohorte d’étude plus importante.

Apple reste vague sur l’intégration dans les AirPods, mais on peut imaginer que ce sera avec la prochaine génération des écouteurs. Après tout, il y a déjà eu des rumeurs évoquant des capteurs en rapport avec la santé pour les AirPods 3.