Castlevania: Grimoire of Souls est de retour avec Konami qui va prochainement le proposer sur Apple Arcade. Il n’y a pas encore une date de sortie précise, l’éditeur indique seulement la mention « arrive bientôt ».

Konami avait proposé Castlevania: Grimoire of Souls pour la première fois en 2019 sur iOS et Android, mais uniquement au Canada. Le jeu a été retiré un an plus tard à cause du succès plus que mitigé et d’un intérêt assez limité par les joueurs. Mais voilà qu’il va revenir, cette fois pour le monde entier et pas seulement pour un pays.

Le jeu a été initialement annoncé en 2018, promettant une tranche portable d’action gothique centrée sur les aventures de Genya Arikado — une persona d’Alucard — alors qu’il tente d’arrêter la résurrection imminente de Dracula. Cette quête l’a mené dans des mondes à l’intérieur de grimoires magiques pour des combats familiers d’action à défilement latéral, jouables en solo et en coopération, et dans une variété de modes différents. Le jeu comporte un certain nombre d’autres personnages jouables, dont Simon Belmont, Maria Renard, Charlotte Aulin et Glyph Master Shanoa.

Il sera possible de jouer à Castlevania: Grimoire of Souls avec Apple Arcade depuis son iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Les joueurs pourront choisir le gameplay avec l’écran tactile ou avec une manette. Et comme tout jeu venant d’Apple Arcade, il n’y a aucune publicité, tout comme il n’y a aucun DLC payant.

Pour rappel, le service de jeux d’Apple (qui compte plus de 200 jeux) coûte 4,99€/mois