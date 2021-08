Apple annonce qu’il va corriger un bug qui empêche de scanner des documents sur Mac. Le message « Vous n’avez pas la permission d’ouvrir l’application » peut apparaître quand l’utilisateur essaie d’utiliser de numériser un contenu via les applications Transfert d’images, Aperçu ou depuis la section Imprimantes et scanners via les Préférences Système.

Le message « Vous n’avez pas la permission d’ouvrir l’application » est suivi par le nom du scanner (marque et modèle normalement) et d’une mention invitant l’utilisateur à contacter l’administrateur de l’ordinateur pour de l’aide. On peut également lire que le Mac n’a pas réussi à établir une connexion avec le périphérique, avec le message d’erreur -21345.

Apple va donc proposer un correctif avec une future mise à jour logicielle. En attendant, ceux qui le souhaitent peuvent utiliser la méthode manuelle ci-dessous pour retrouver un usage normal de leur scanner avec leur Mac et ainsi corriger le bug :

Fermez toutes les applications ouvertes sur votre Mac

Cliquez sur « Aller » depuis la barre de menu puis sélectionnez « Aller au dossier »

Entrez /Library/Image Capture/Devices puis cliquez sur le bouton bleu « Aller »

puis cliquez sur le bouton bleu « Aller » Double-cliquez sur l’application dont le nom est apparu auparavant dans le message d’erreur. Rien ne se passe, c’est normal

Fermez la fenêtre du Finder et lancez l’application que vous utilisez pour scanner un document. Tout devrait fonctionner normalement à partir de ce moment

Apple ne dit pas encore quand la mise à jour sera disponible.