Tim Cook annonce sur Twitter qu’Apple va faire un don pour aider les secours en Haïti à la suite de l’important séisme qui a eu lieu sur place. Ce fut un tremblement de terre de magnitude 7,2 qui a secoué l’île. L’état d’urgence a été déclaré pour un mois dans les quatre départements affectés par la catastrophe.

« Nous sommes de tout cœur avec tous ceux qui, en Haïti, sont une fois de plus confrontés aux conséquences d’un tremblement de terre dévastateur. Apple fera un don pour aider les efforts de secours et de rétablissement dans les communautés touchées », a tweeté Tim Cook.

Our hearts are with all those in Haiti who are once again facing the consequences of a devastating earthquake. Apple will be donating to assist relief and recovery efforts in the affected communities.

— Tim Cook (@tim_cook) August 15, 2021