Mark Gurman avait la besace bien lourde ce matin. L’analyste de Bloomberg a en effet passé en revue les principales annonces hardware qu’Apple devrait faire d’ici les prochaines semaines/mois, et c’est peu dire que le planning est chargé. L’analyste donne aussi quelques détails sur les évolutions de ces nouveaux modèles. L’Apple Watch Series 7 gagnerait ainsi une nouvelle fonction de rappel, « Time to Run », calquée sur la fonction « Time to Walk » de l’app Fitness Plus.

« Time to Walk » incite l’utilisateur de l’Apple watch à se dégourdir les jambes, une notification audio effectué avec les voix de célébrités comme Dolly Parton ou Shawn Mendes. La notif est suivi d’une séance de workout autour de l’activité de marche. « Time to Run » fonctionnerait sensiblement sur le même modèle, et serait toujours intégré à Apple Fitness Plus. Une fonction d’Audio Méditations (Méditations Audio), peut-être basée sur des sonorités de type ASMR, pourrait aussi se rajouter à la liste des nouveautés, ainsi que des améliorations du traqueur de sommeil, la prise en charge de la connexion 5G ou un monitoring du taux de glucose dans le sang.