C’est la fin pour les iPhone et iPad du côté du refurb français d’Apple. Les sections dédiées au téléphone et à la tablette ont tout simplement disparu, tout comme celle pour l’iPod. Il reste désormais le Mac, l’Apple TV et les produits soldés.

Pour ceux qui ne le savent pas, le refurb est l’espace en ligne d’Apple où l’on retrouve des produits reconditionnés. Il y a naturellement une réduction au niveau du prix par rapport aux modèles neufs. C’est parfois intéressant, surtout quand on sait qu’Apple fait le nécessaire pour proposer des modèles comme neuf. Par exemple, la coque extérieure des produits est remplacée, tout comme la batterie.

Malheureusement pour nous, l’iPhone et l’iPad ne font plus partie du refurb français d’Apple. Pourquoi ? Bonne question, mais qui n’a pas de réponse. Au passage, ces sections sont toujours là en Belgique, en Suisse et dans d’autres pays européens, ainsi qu’aux États-Unis. Surprenant que l’Hexagone n’y a plus le droit.

Comme le note iGen, ce retrait est plus symbolique qu’autre chose en ce qui concerne l’iPhone et l’iPod. Les prix n’étaient pas toujours attractifs et nous n’avions pas des modèles récents. Les plus récents ont été des iPhone XS, alors que les États-Unis ont le droit à des iPhone 11 et les iPhone 12 ne devraient pas tarder.