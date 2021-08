Il y a une double actualité aujourd’hui concernant les applications sur Mac avec Dashlane et NordVPN. Le gestionnaire de mots de passe lance son application Mac avec Catalyst et le VPN prend en charge les Mac M1.

Une application Catalyst pour Dashlane

En utilisant la technologie Catalyst d’Apple, Dashlane garantit désormais une meilleure expérience à tous les utilisateurs de Safari sur macOS, avec des fonctionnalités de synchronisation instantanée et des intégrations aux dernières améliorations de l’OS, comme le remplissage natif automatique. La nouvelle expérience est améliorée grâce aux fonctionnalités de remplissage automatique optimisées. Le gestionnaire de mots de passe explique que son moteur d’analyse alimenté par du machine learning est désormais largement compatible et reconnaît les champs de formulaire 94% plus vite qu’auparavant. Par ailleurs, avec l’achat universel activé par défaut sur les applications Catalyst, il est encore plus facile pour les utilisateurs Apple d’installer Dashlane sur tous leurs appareils. L’application est disponible sur le Mac App Store.

Il y a également du chargement du côté de l’application iOS avec les mises à jour suivantes :

Une recherche plus intelligente : les résultats de recherche sont désormais triés par ordre chronologique de recherche, pour aider à accéder aux mots de passe, notes sécurisées et moyens de paiement plus rapidement. Le design a été amélioré et les critères de recherche élargis afin de réduire le nombre de caractères nécessaires

: les résultats de recherche sont désormais triés par ordre chronologique de recherche, pour aider à accéder aux mots de passe, notes sécurisées et moyens de paiement plus rapidement. Le design a été amélioré et les critères de recherche élargis afin de réduire le nombre de caractères nécessaires Création de compte automatisée : Dashlane détecte désormais les nouveaux comptes créés sur des appareils iOS et invite les utilisateurs à enregistrer leurs mots de passe dans l’application, supprimant des allers-retours entre Dashlane et l’application à laquelle s’inscrit l’utilisateur

: Dashlane détecte désormais les nouveaux comptes créés sur des appareils iOS et invite les utilisateurs à enregistrer leurs mots de passe dans l’application, supprimant des allers-retours entre Dashlane et l’application à laquelle s’inscrit l’utilisateur Historique de mots de passe : il est possible d’enregistrer et de récupérer facilement tous les mots de passe créés avec le générateur de mots de passe

: il est possible d’enregistrer et de récupérer facilement tous les mots de passe créés avec le générateur de mots de passe Surveillance du Dark Web améliorée : Dashlane préconise à tous ses utilisateurs des mesures claires à prendre en cas de faille potentielle dans leurs comptes.

Support du Mac M1 pour NordVPN

Pour ce qui est de NordVPN, l’application prend désormais en charge les Mac M1, et ce nativement. « Nous avons retravaillé l’application NordVPN pour qu’elle fonctionne en mode natif sur les Macs M1, ce qui optimisera les performances de l’application et l’expérience utilisateur pour les utilisateurs d’appareils plus récents », assure le VPN.