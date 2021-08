Apple a décidé de relancer ses ateliers Today at Apple au sein de ses Apple Store français. Les premières sessions auront lieu le 30 août prochain dans certaines boutiques.

Le site d’Apple recense quelques ateliers Today at Apple pour le 30 août, voici la liste :

Faites connaissance avec l’iPad

Faites connaissance avec l’iPhone

Utiliser VoiceOver pour iPhone et iPad

Accessibilité pour les personnes sourdes et malentendantes

Photographie sur l’iPhone

Gardez le contact avec vos proches grâce à l’iPhone

Faites connaissance avec le Mac

Un atelier est déjà complet, à savoir celui sur la photographie avec l’iPhone à l’Apple Store Odysseum (Montpellier) entre 13h15 et 14h15. Il faut donc penser à réserver pour être sûr d’avoir une place pour les autres sessions. La liste des activités est à retrouver sur cette page.

Cela fait plus d’un an que les ateliers Today at Apple sont suspendus dans les Apple Store français à cause de la situation sanitaire. La reprise se fait progressivement, avec des sessions de 60 minutes et non plus 90 minutes. Aussi, MacG rapporte qu’Apple va privilégier les activités en extérieur. Pour sa part, la CSSCT (commission santé, sécurité et conditions de travail) aurait été réticente à l’idée de relancer les ateliers Today at Apple en présentiel, notamment à cause du variant delta pour le Covid-19.