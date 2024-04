Les Apple Store vont avoir le droit à un nouvel atelier Today at Apple qui a pour nom Made for Business. Ce sera disponible un peu partout dans le monde à partir de mai, selon les dires d’Apple.

Ces sessions Made for Business seront animées par des propriétaires de petites entreprises. Ils expliqueront comment leur entreprise a utilisé l’iPhone, l’iPad et le Mac « pour développer ses activités, atteindre ses clients de manière novatrice et faire progresser son entreprise », selon le communiqué d’Apple. Les sessions porteront également sur des sujets tels qu’Apple Business Connect, Apple Business Essentials et Tap to Pay sur iPhone.

« Chez Apple, nous savons que les petites entreprises sont la colonne vertébrale des communautés locales, c’est pourquoi nous innovons constamment pour les aider à chaque étape de leur croissance », a déclaré Deirdre O’Brien, vice-présidente des Apple Store. « Nos magasins proposent des expériences exclusives à Apple, telles que des sessions communautaires et éducatives, des programmes gratuits Today at Apple et un soutien permanent de la part d’experts en magasin qui aident les petites entreprises à trouver la technologie idéale pour dynamiser leur travail ».

Aux États-Unis par exemple, Today at Apple proposera six sessions Made for Business tout au long du mois de mai à Chicago, Miami, New York, San Francisco et Washington. Il y aura également une programmation dans certains magasins à travers le monde tout au long de l’année.

Il est déjà possible de s’inscrire pour les sessions aux États-Unis, mais pas encore en France.