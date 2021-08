Apple propose aujourd’hui la mise à jour 12.5 de son utilitaire iCloud pour Windows avec l’ajout d’un gestionnaire de mots de passe. Il devient ainsi possible de gérer ses identifiants depuis un espace dédié. Les utilisateurs sur Mac auront la même chose avec macOS Monterey, au sein des Préférences Système.

Interface plus que simpliste, comme nous pouvons le voir

Le support du Trousseau iCloud sur Windows offre la possibilité de créer, modifier, copier/coller ou encore effacer des mots de passe. Il existe également un champ de recherche pour rapidement trouver un identifiant et le mot de passe associé.

Il est toujours possible d’utiliser l’extension dédiée pour Google Chrome afin de se connecter rapidement sur les sites. D’ailleurs, Apple propose aujourd’hui une extension pour Microsoft Edge. Malheureusement, ceux qui préfèrent Firefox sont encore mis de côté et n’ont pas le droit à leur extension. Peut-être plus tard.

Fort heureusement, il y a tout un système de synchronisation. Le gestionnaire de mots de passe iCloud sur Windows se synchronise avec l’extension pour navigateur (de manière chiffrée). Un ajout, une modification ou une suppression sur l’un s’applique également sur l’autre. Aussi, il y a une synchronisation avec les autres produits Apple qui sont connectés au même compte iCloud. L’accès aux mots de passe sur iPhone ou iPad se fait depuis Réglages > Mots de passe.

iCloud pour Windows est disponible gratuitement au téléchargement depuis le Microsoft Store.