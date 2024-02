Apple a mis à jour l’application iCloud sur Windows avec une nouvelle interface. Celle-ci se veut plus moderne en comparaison avec l’ancienne et propose un usage simplifié.

Nouvelle version d’iCloud sur Windows

La mise à jour de l’application iCloud pour Windows apporte un tout nouveau design, un processus d’accueil et de configuration plus facile à utiliser, l’état de la synchronisation, la prise en charge des clés de sécurité physiques pour la connexion au compte Apple, des améliorations des performances de synchronisation des photos, moins d’invites de connexion et des correctifs pour les problèmes de synchronisation des contacts et des calendriers avec Outlook.

Le téléchargement de l’application iCloud sur Windows se fait directement au niveau du Microsoft Store. L’application est bien évidemment gratuite. Une fois qu’elle est téléchargée, vous n’avez qu’à vous connecter avec votre compte Apple pour retrouver les photos, iCloud Drive, les mots de passe, les favoris, les calendriers et les contacts, le tout synchronisé avec vos iPhone, iPad et autres appareils Apple. Il est également possible de gérer le stockage afin de souscrire à iCloud+.

En parlant de Windows, Apple a lancé cette semaine la version stable des applications Apple Music, Apple TV et Appareils Apple. Elles viennent remplacer iTunes. En l’état, iTunes reste disponible parce qu’il permet l’écoute des podcasts et des livres audio. Mais pour le reste, Apple vous invite à installer les nouvelles applications.