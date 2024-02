Apple annonce que les utilisateurs qui ont une clé de sécurité pour valider la connexion à leur identifiant Apple peuvent désormais en profiter pour se connecter sur iCloud pour Windows. Il suffit de mettre à jour l’application vers la version 15.

Apple pense aux utilisateurs de Windows

Apple a annoncé le changement dans une fiche sur son site Internet. Le changement apparait pour le moment sur la fiche en anglais, celle en français indique toujours : « Vous ne pouvez pas vous connecter à iCloud pour Windows ». Mais la modification ne va pas tarder.

Les clés de sécurité pour l’identifiant Apple sont une fonctionnalité de sécurité avancée optionnelle, conçue pour ceux qui souhaitent bénéficier d’une protection supplémentaire contre les attaques ciblées, telles que le phishing ou les escroqueries d’ingénierie sociale.

Avec l’identification à deux facteurs, une fonctionnalité conçue pour garantir que vous êtes la seule personne à pouvoir accéder au compte de votre identifiant Apple, vous devez fournir deux informations pour vous connecter à l’aide de votre identifiant Apple sur un nouvel appareil ou sur le Web. La première de ces informations est le mot de passe de votre identifiant Apple. Une clé de sécurité peut fournir la seconde information, remplaçant ainsi le code de validation à six chiffres utilisé en temps normal.

Puisque vous utilisez une clé de sécurité physique au lieu d’un code à six chiffres, les clés de sécurité renforcent la sécurité du processus d’identification à deux facteurs et empêchent les attaques visant à intercepter ou à demander votre second facteur d’identification.