Lancé en 2013, le réseau social local Yik Yak a connu un destin plutôt mouvementé. Yik Yak permettait de poster des contenus et des commentaires à ces contenus de façon totalement anonyme. Particularité de ce Reddit avant l’heure, les utilisateurs pouvaient aussi voter positivement ou négativement aux contenus proposés. Yik Yak était alors un réseau social de type local, c’est à dire que les utilisateurs du service pouvaient participer à un thread s’ils se trouvaient dans un rayon de 8 km par rapport à l’auteur du thread.

Malheureusement pour ses concepteurs, Yik Yak a rapidement été débordé par des trolls haineux et du harcèlement en ligne, à une époque où ce type de réseau manquait cruellement d’outils d’analyse et de modération. Face à ces dérives, Yik Yak ferma ses portes en 2017, en même temps que son rachat par Square.

Yik Yak est donc de retour dans l’App Store américain après une longue absence de 4 ans (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), et cette fois, on nous promet un véritable système de modération et de régulation de la zone commentaires. Les contenus violents, incitant au harcèlement en meute, poussant au suicide, les menace, les contenus sexuellement explicites sont désormais totalement interdits sur la plateforme. Les contrevenants à la règle commune risque tout simplement un ban permanent.