Une femme de 20 ans, habitant à West Milford dans le New Jersey, a pu utiliser son Apple Watch afin d’avoir de l’aide pendant qu’un homme armé s’est introduit chez elle pour tenter de réaliser un cambriolage.

L’homme de 31 ans, qui s’appelle Andrew Canning, est entré chez la jeune femme et a pointé une arme qui s’est avérée être un airsoft gun (réplique détaillée à l’échelle 1:1 d’une arme à feu). La jeune femme ne le savait pas sur le coup et pensait donc que l’homme pouvait tirer à tout moment avec de vraies balles.

Menaçant la femme avec la réplique de l’arme à feu, le cambrioleur aurait exigé qu’elle retire ses vêtements pour s’assurer qu’elle ne portait pas d’arme sur elle. Il lui a ensuite menotté les mains dans le dos et l’a laissée nue sur le sol. Après environ une heure, la femme s’est plainte d’avoir froid et l’homme a décidé de la menotter à un lit.

Elle avait une main de libre à ce moment et a pu utiliser son Apple Watch pour prévenir sa mère qui était à l’étage. Le message invitait à appeler la police. La mère est descendue pour voir si le message était authentique. Il se trouve que l’homme l’a intercepté. À ce moment, le voleur a pris 11 dollars et s’est enfui. Mais la police était sur place et l’a vu quitter la maison. Les forces de l’ordre ont pu l’arrêter.

Andrew Canning a été accusé de vol à main armée, de cambriolage, d’enlèvement, d’agression aggravée, de possession de menottes et d’outils de cambrioleur, de séquestration et de port d’armes.