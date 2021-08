Le design de l’Apple Watch Series 7 se dévoile encore, cette fois grâce aux fichiers CAD de la montre. Ces fichiers, à savoir un modèle 3D qu’Apple fournit aux fournisseurs et accessoiristes, permettent généralement de connaître exactement le rendu de l’appareil. Ils sont publiés par 91mobiles.

On peut voir avec le fichier CAD que l’Apple Watch Series 7 arbore un design qui s’inspire des iPhone 12 et iPad Pro avec des bordures droites et non plus arrondies. Il y a également deux haut-parleurs qui occupent toute la tranche gauche de la montre. Rien ne semble diffèrent pour ce qui est de l’arrière, à savoir la partie qui touche le poignet.

Un autre élément va être l’écran. Apple proposerait toujours des boîtiers de 40 et 44 mm, mais le fabricant aurait réussi à réduire les bordures. Cela permet d’avoir un écran plus grand sans augmenter pour autant le gabarit général de la montre. Ici, l’Apple Watch Series 7 de 44 mm aurait un écran de 1,8 pouce, contre 1,73 pour l’Apple Watch Series 6. Il n’y a pas d’information pour le modèle de 40 mm, mais on peut imaginer que l’écran sera lui aussi un peu plus grand en comparaison avec le modèle précédent. Bloomberg a déjà révélé qu’Apple cherche à proposer un nouveau procédé de laminage de l’écran, ce qui rapprochera l’écran du verre de protection.

Ce nouveau design va-t-il avoir un impact sur les bracelets existants ? Il semblerait que la réponse soit non, bien que cela demande confirmation. Ceux qui ont déjà des bracelets pour leur Apple Watch actuelle devraient donc être en mesure de les utiliser avec le nouveau modèle, bien que le design général change.