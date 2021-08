Mauvaise nouvelle : Apple annonce que la fonction SharePlay ne sera pas disponible au lancement d’iOS 15. Elle a d’ailleurs été désactivée avec la bêta 6 du nouveau système d’exploitation.

Voici ce qu’indique Apple :

SharePlay a été désactivée dans la bêta 6 d’iOS 15, iPadOS 15 et tvOS 15 pour les développeurs et sera désactivée dans la bêta 6 de macOS Monterey. SharePlay sera également désactivée pour une utilisation dans leurs versions initiales cet automne. SharePlay sera à nouveau activée dans les futures versions bêtas des développeurs et sera disponible auprès du public avec les mises à jour logicielles plus tard cet automne.

Avec SharePlay, poursuivez vos conversations dans FaceTime tout en regardant des films et des séries, en écoutant de la musique ou en partageant votre écran. C’est une toute nouvelle façon de retrouver vos proches, quelle que soit la distance qui vous sépare, comme l’explique Apple.

Apple ne rentre pas dans les détails concernant le report de SharePlay sur iOS 15. On se doute que le développement ne se déroule pas comme prévu et que le système n’est pas encore au point, d’où la nécessité d’améliorer l’expérience et corriger des bugs. Il est en tout cas regrettable de voir que la fonctionnalité ne sera pas au lancement d’iOS 15. Après tout, c’était l’une des nouveautés majeures.