Saviez vous qu’OnlyFans est disponible sur iOS depuis le mois de janvier dernier ? Peut-être pas, et pour cause : Bloomberg nous informe que le célèbre service de partage de contenus (souvent « sexplicites ») commence à peine à communiquer sur son app OFTV (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), soit une version d’OnlyFans… totalement expurgée des contenus les plus sexuellement explicites. Pas de panique cependant : les plus paillards de nos lecteurs seront sans doute rassurés de savoir que cette version iOS regorge de vidéos étranges où des demoiselles très peu habillées nous expliquent la recette du clafouti aux cerises (entre autres…).

L’app OFTV propose plus de 800 vidéos, dont la série Unlocked (des entretiens avec quelques unes des « stars » de la plateforme comme Mia Khalifa, Bella Thorne, Holly Madison, etc). On y trouve aussi des « cours » (souvent en petite tenue donc…), des Vlogs et d’autres légèretés sans conséquences…

OnlyFans a entamé depuis peu son revirement vers le SFW afin de devenir un nouveau Patreon un peu plus branché. La tâche s’annonce rude sachant que le succès de la plateforme s’est largement bâti sur les contenus explicites de ses créateurs (en l’occurrence, surtout des créatrices).