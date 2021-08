Il y a du changement du côté de la production des AirPods 3, avec celle-ci qui aura finalement lieu en Chine. Apple avait au départ prévu de l’organiser au Vietnam dans l’idée de diversifier ses fournisseurs et ne plus s’appuyer exclusivement sur la Chine, mais tout ne s’est pas passé comme prévu à cause du Covid-19.

Apple avait testé pour la première fois la production au Vietnam en juillet 2019. Il s’était murmuré en décembre de la même année que les fournisseurs d’Apple pour les AirPods cherchaient à obtenir des financements afin d’augmenter leur capacité de production.

Mais Nikkei rapporte aujourd’hui qu’Apple a décidé de lancer la production en masse des AirPods 3 en Chine plutôt qu’au Vietnam en raison des perturbations liées au Covid-19. La société espère toujours transférer ultérieurement environ 20% de la production des nouveaux écouteurs sans fil au Vietnam.

Toute cette histoire a également un impact sur la production des MacBook et iPad au Vietnam. Le projet est en pause en raison de mesures de contrôle frontalier plus strictes en Chine et au Vietnam, ce qui a entraîné un manque de ressources d’ingénierie et une chaîne d’approvisionnement incomplète.

Apple avait au départ décidé de délocaliser la production suite au conflit entre les États-Unis et la Chine. Apple, Google et Amazon ont tous initié des démarches pour transférer une partie de la production au Vietnam. Google avait l’intention de produire son Pixel 5 dans le pays au début de l’année dernière, mais les smartphones ont finalement été fabriqués en Chine.