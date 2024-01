Les autorités policières de Suining, dans la province du Sichuan en Chine, ont découvert puis démantelé un vaste réseau de contrefaçon de casques AirPods. Lors de cette opération, une grande quantité de faux AirPods d’Apple, dont la valeur globale est estimée à des dizaines de millions de dollars, a été saisie par les autorités. La police a démantelé efficacement neuf sites utilisés pour la production de contrefaçons, trois lignes de production et six points de vente. La valeur totale des biens contrefaits est estimée à près de 167 millions de yuans, soit environ 23,5 millions de dollars.

Cette énorme saisie comprend plus de 69 000 faux casques Bluetooth Apple, plus de 45 000 casques semi-finis, quatre ensembles d’équipements de contrefaçon, plus de 50 000 ensembles de matériaux d’emballage et plus de 10 000 ensembles de pièces détachées. De la contrefaçon à l’échelle industrielle en somme… Les enquêteurs de Suining ont aussi révélé que ces faux casques Apple avaient été distribués dans plus de dix provinces et villes à travers la Chine, y compris le Guangdong, le Shandong, le Sichuan et le Hainan, ce qui démontre l’étendue gigantesque de ce réseau de distribution illégal. À ce jour, il n’y a pas de preuves suggérant que ces produits contrefaits ont été distribués sur des marchés hors de Chine.