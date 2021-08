Pokémon Unite a désormais une date de sortie sur iOS et Android : ce sera pour le 22 septembre 2021. Le jeu est déjà disponible sur Nintendo Switch depuis le 21 juillet dernier.

Les préinscriptions sont déjà ouvertes sur l’App Store et le Google Play Store. Si vous n’êtes pas encore préinscrit, voici une bonne raison de le faire dès que possible : si le nombre total de préinscriptions atteint 2 500 000, les joueurs recevront l’Unite license [permis Unité] de Pikachu. Si le nombre atteint 5 000 000, un Holowear [Holo-costume] spécial Pikachu au festival sera offert en cadeau.

Que vous jouiez à Pokémon Unite sur mobile ou sur Switch, le jeu sera multiplateforme afin d’élargir les personnes que vous pouvez côtoyer ou affronter. En liant votre compte à la fois sur la version Switch et sur le jeu mobile, vous pourrez bénéficier d’une progression croisée, ce qui vous permettra de jouer au jeu avec vos données sauvegardées et vos personnages sur l’appareil qui vous convient le mieux.

#PokemonUNITE is coming to mobile on September 22!

Pre-register for special rewards! pic.twitter.com/r671Bs31el

— Pokémon UNITE (@PokemonUnite) August 18, 2021