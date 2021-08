Super Pumped, une série qui traite de l’ascension d’Uber, accueille Hank Azaria qui va incarner Tim Cook. Quel rapport entre le patron d’Apple et Uber ? La série, bien qu’elle se concentra sur Uber, se déroulera dans la Silicon Valley et on peut imaginer que d’autres sociétés technologiques vont apparaître d’une façon ou d’une autre.

Le choix de Hank Azaria pour incarner Tim Cook à l’écran peut surprendre. On ne peut pas dire que la ressemblance soit frappante. Mais il faut voir si le maquillage, des lunettes de vue et une coupe de cheveux différente pourraient donner l’impression de voir le patron d’Apple.

Hank Azaria a joué dans plusieurs films, dont Les Schtroumpfs, Les Schtroumpfs 2, Godzilla et La nuit au musée 2. Le public le connaît surtout pour être la voix de plusieurs personnages dans Les Simpson, dont Moe Szyslak, le chef Wiggum et Apu Nahasapeemapetilon, ainsi quelques personnages moins importants. Bien évidemment, vous n’allez pas le connaître si vous ne regardez pas Les Simpson en version originale.

Super Pumped est une série diffusée non pas sur Apple TV+, mais sur Showtime. La première saison est basée sur le livre éponyme de Mike Isaac. Joseph Gordon-Levitt incarnera Travis Kalanick (fondateur d’Uber) et Kyle Chandler jouera Bill Gurley (mentor de Travis Kalanick).