Apple met la France à l’honneur aujourd’hui au niveau de l’App Store avec des applications développées dans l’Hexagone. Il y a 20 applications au total qui viennent des catégories Éducation, Forme et santé, Divertissement et plus encore.

« Les apps peuvent changer notre façon de vivre et avoir un impact positif sur notre quotidien », écrit Apple concernant sa mise en avant des applications développées en France. « Pour créer de telles expériences, il doit y avoir une vision et une détermination afin de faire la différence. Et c’est exactement ce à quoi s’appliquent les développeurs qui donnent vie aux apps de cette sélection », poursuit le groupe.

Mise en avant de la France sur l’App Store

Voici la liste des 20 applications mises en avant par Apple sur l’App Store :

Apple ne précise pas quels ont été les critères de sélection pour faire partie de cette liste.