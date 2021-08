Steve Jobs a fait un véritable tabac aux enchères RRAUction organisées le 19 août dernier. De nombreux effets personnels du co-fondateur d’Apple se sont vendus à des sommes totalement folles ! Le record du jour est à mettre à l’actif d’un Manuel Apple II signé et notifié par Steve Jobs et Mike Markkula (le premier gros investisseur d’Apple), qui a atteint les 787 484 dollars. La bataille pour ce document fut particulièrement acharnée, avec pas moins de 46 offres d’enchères ! L’engouement inouï pour tout ce qui est labellisé Steve Jobs tranche avec la relative indifférence générée par l’autre co-fondateur d’Apple, Steve Wozniak. Durant ces mêmes enchères en effet, un manuel d’Apple IIe signé du Woz a seulement atteint les 491 dollars, et une balle de base-ball (toujours signée de Woz) n’a pas dépassé les 250 dollars. Rappelons que Wozniak est le génial concepteur des Apple I et II tout de même… Et puisque l’on parle de l’Apple I, un schéma des entrailles de la machine signé par Woz a été vendu pour 7854. L’honneur est (presque) sauf !

La fringale des enchérisseurs ne s’est pas arrêtée là. Une application NeXTSTEP sur bande (système d’exploitation du NeXT Computer) est partie pour 210 235 dollars, un autre autographe de Jobs a trouvé preneur pour 479 939 dollars, et le premier numéro du magazine Macworld (février 1984), signé par Jobs et Wozniak, s’est finalement vendu pour 201 021 dollars. Les machines emblématiques d’Apple ont toujours la cote elles-aussi : un Lisa de 1983 a été adjugé pour 94 949 dollars !