Apple TV+ diffuse aujourd’hui une nouvelle bande-annonce pour la saison 2 de sa série The Morning Show. La première avait été mise en ligne au mois de juin. On retrouve toujours Jennifer Aniston et Reese Witherspoon.

Reprenant après les événements explosifs de la première saison, la saison 2 voit l’équipe de The Morning Show émerger des décombres des actions d’Alex (Jennifer Aniston) et de Bradley (Reese Witherspoon), dans une nouvelle UBA et un monde en mutation, où l’identité est tout et où le gouffre entre ce que nous présentons et ce que nous sommes vraiment entre en jeu.

Outre Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, le casting de la saison 2 est composé de Steve Carell, Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin et Marcia Gay Harden. Les acteurs et actrices qui débarquent cette saison sont :

Greta Lee dans le rôle de Stella Bak, une jeune prodige de la technologie qui a rejoint l’équipe de direction de l’UBA

Ruairi O’Connor dans le rôle de Ty Fitzgerald, une star de YouTube intelligente et charismatique

Hasan Minhaj dans le rôle d’Eric Nomani, un nouveau membre de l’équipe de The Morning Show

Holland Taylor dans le rôle de Cybil Richards, la présidente avisée du conseil d’administration de l’UBA

Tara Karsian, dans le rôle de Gayle Berman, une productrice d’informations

Valeria Golino, dans le rôle de Paola Lambruschini, une réalisatrice de documentaires

Julianna Margulies dans le rôle de Laura Peterson, une présentatrice de nouvelles de l’UBA.

Le premier épisode de la saison 2 de The Morning Show sera disponible sur Apple TV+ le 17 septembre. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque vendredi, avec 10 épisodes au total.