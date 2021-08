Il y a une grogne du côté de certains employés chez Apple qui ont décidé de lancer le mouvement #AppleToo. C’est à l’image du mouvement #MeToo. L’objectif est de collecter des histoires de différents salariés pour pointer du doigt la culture du secret d’Apple qui commence à peser.

Voici ce qu’indique le site dédié à #AppleToo :

Pendant trop longtemps, Apple a échappé à l’examen public. La vérité est que pour de nombreux travailleurs d’Apple — une réalité à laquelle sont confrontés de manière disproportionnée nos collègues noirs, indigènes et autres collègues issus de groupes raciaux, de sexe et historiquement marginalisés — la culture du secret crée une forteresse opaque et intimidante. Lorsque nous faisons pression pour obtenir la responsabilité et la réparation des injustices persistantes dont nous sommes témoins ou victimes sur notre lieu de travail, nous sommes confrontés à un modèle d’isolement, de dégradation et d’éclairage.

C’est terminé. On a épuisé toutes les pistes internes. On a parlé avec nos dirigeants. Nous sommes allés voir l’équipe du personnel. Nous avons fait appel au service de conduite des affaires. Rien n’a changé.