Hao Kuo Chi a plaidé coupable après avoir été accusé d’avoir infiltré des milliers de comptes iCloud. Il a été en mesure de récupérer 620 000 photos et 9 000 vidéos. Son objectif ? Trouver des femmes nues.

Un accès à des comptes iCloud pour trouver des photos de femmes nues

L’auteur, un homme de 40 ans habitant à La Puente (Los Angeles), a accepté de plaider coupable pour quatre délits, dont celui de conspiration en vue d’obtenir un accès non autorisé à un ordinateur, selon des documents judiciaires consultés par le Los Angeles Times.

Mais comment a-t-il pu accéder à des milliers de comptes iCloud et collecter des centaines de milliers de photos et vidéos ? Il a réussi à duper les propriétaires des comptes, qui étaient souvent de jeunes femmes. En effet, il leur envoyait des e-mails en se faisant passer pour un employé de l’assistance d’Apple et réussissait à obtenir leur identifiant Apple. Il lui suffisait ensuite de se rendre sur le site d’iCloud, se connecter avec les identifiants puis aller dans les photos. L’auteur précise qu’il a pu accéder à environ 200 comptes iCloud suite des demandes de personnes rencontrées en ligne. Son pseudo était icloudripper4you.

Hao Kuo Chi n’était pas seul dans cette affaire. Lui et d’autres personnes se partageaient les photos et vidéos de femmes nues venant d’iCloud. Les personnes en question donnaient le nom d’une femme et Hao Kuo Chi accédait à son compte, puis mettait les photos sur Dropbox pour les partager facilement.

L’histoire finit mal pour l’escroc

Mais l’escroquerie de Hao Kuo Chi s’est effondrée après qu’il a piraté le compte iCloud d’une personnalité publique en mars 2018 et que les photos se sont retrouvées sur des sites pornographiques. Le FBI a lancé une enquête et a découvert qu’une connexion au compte iCloud de la victime provenait du domicile de Hao Kuo Chi. La police fédérale américaine a obtenu un mandat de perquisition pour faire une descente à son domicile le 19 mai.

Le FBI a trouvé deux adresses Gmail utilisées par l’homme, avec les noms applebackupicloud et backupagenticloud. Le FBI a découvert plus de 500 000 e-mails envoyés avec les deux comptes, dont environ 4 700 contenant des identifiants et des mots de passe iCloud qui ont été envoyés à l’auteur.

À l’arrivée, Hao Kuo Chi risque jusqu’à 20 ans de prison. Cela représente cinq ans pour chaque chef d’accusation.