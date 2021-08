C’est une petite musique que l’on entend souvent chez les critiques les plus virulents de l’écosystème Apple, voire dans la bouche des trolls anti-Apple les plus velus. Etre utilisateur d’un iPhone ou de n’importe quel produit pommé rendrait rapidement « prisonnier » de l’écosystème et forcerait insidieusement la main vers l’achat d’autres appareils Apple. Une étude menée aux Etats-Unis auprès 900 utilisateurs d’iPhone durant 12 mois (jusqu’à juin 2021) démonte assez radicalement cette assertion. Ainsi, cette étude indique que la très grande majorité des utilisateurs d’iPhone dispose d’un PC de toute marque (90%), et que 38% de ces mêmes utilisateurs possèdent tout de même un Mac. Cela fait donc 62% de propriétaires d’iPhone (près des 2/3) qui préfèrent « Mr PC ».

La chanson est un peu différente pour l’iPad : près de 80% des utilisateurs d’iPhone se servent d’une tablette (toutes marques confondues dont Apple), mais 67% privilégient l’iPad. Cela fait tout de même 12 % de courageux chevaliers qui ont échappé au terrible écosystème Apple. 65% ont une smartwatch, et pour 50%, il s’agit d’une Apple Watch. L’écosystème Apple a beaucoup plus de mal concernant les boitiers de streaming. 70% des personnes suivies durant l’étude disposent de ce type de boitier, mais seulement 28% ont une Apple TV. La tendance est globalement la même (en pire) pour les enceintes connectées : 46% des utilisateurs d’iPhone en ont au moins une, mais il s’agit d’un HomePod pour à peine 10% du panel. L’écosystème Apple ne semble pas si puissant que ça après tout, ce qui est some toute plutôt rassurant.