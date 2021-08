Apple propose aujourd’hui la bêta 7 (build 19A5337a) d’iOS 15 sur iPhone et d’iPadOS 15 sur iPad. Elle est mise à disposition pour les développeurs et débarque une semaine après la précédente. La bêta publique équivalente ne devrait pas tarder (ce soir ou demain normalement).

Il n’y a pour l’instant pas d’information sur les nouveautés par rapport à la précédente version. Celle-ci avait été l’occasion d’avoir (encore) un changement au niveau de l’interface de Safari. Il est possible d’avoir la barre d’URL et la barre d’outils en bas de l’écran ou bien la barre d’URL en haut et la barre d’outils en bas. Ce second choix rappelle l’interface qui existe déjà sur iOS 14.

On se rapproche de la sortie de la version finale d’iOS 15. Apple devrait normalement la proposer à tout le monde dans le cours de septembre. Il n’y a pas encore une date de sortie précise. En tout cas, qui dit bientôt la sortie de la version finale dit que les nouvelles bêtas ne devraient plus intégrer de nouveautés marquantes. Apple va surtout miser sur l’optimisation, en corrigeant les bugs et en améliorant les performances générales.

Si vous avez le profil des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez lancer le téléchargement de la bêta 7 d’iOS 15 puis faire réaliser l’installation.

En complément, Apple a proposé la bêta 7 (build 19RR5340a) de watchOS 8 pour l’Apple Watch et la bêta 8 (build 19J5340a) de tvOS 15 pour l’Apple TV.